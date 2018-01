Sospetta overdose, morto 37enne aostano

(ANSA) - AOSTA, 05 GEN - Un uomo di 37 anni di Aosta è stato trovato morto in casa nella sera di giovedì 4. Era nell'abitazione di un parente, nel quartiere Cogne del capoluogo regionale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sospettano che il decesso sia dovuto a un'overdose. Le indagini sono in corso, anche per accertare l'identità dell'eventuale fornitore della sostanza stupefacente che potrebbe essere all'origine della morte.