Maltempo: ritardo apertura strada Cervinia

Inizialmente prevista per le 12, la riapertura della strada per Breuil-Cervinia sta subendo un ritardo dovuto ai tempi tecnici necessari allo sgombero della neve. Nel frattempo una lunga coda di auto e furgoni si è formata in attesa del via libera per raggiunger il paese.

Oggi gli impianti di risalita del Cervino sono rimasti chiusi perché il personale non ha potuto raggiungere il luogo di lavoro. "Nelle prossime ore gli addetti dovrebbero arrivare e poter iniziare a lavorare, domani, tempo permettendo, riapriremo le piste da sci", ha spiegato all'ANSA Federico Maquignaz, presidente della Cervino spa.

Sopralluoghi delle guide alpine e funzionari della Protezione civile della Valle d'Aosta lungo la strada regionale che porta a Breuil-Cervinia. La località sciistica, dove si trovano circa 10 mila turisti, è isolata da ieri pomeriggio. Dopo l'abbondante nevicata (due metri in paese), oggi le condizioni meteorologiche sono migliorate con ampie schiarite. Da domani dovrebbe transitare sulla Valle d'Aosta un'altra perturbazione, con precipitazioni più diffuse tra domenica e lunedì.