Valsavarenche, 500 case senza corrente per 5 ore

(ANSA) - AOSTA, 04 GEN - A Valsavarenche 501 utenze sono rimaste per cinque ore senza corrente a causa di una valanga che ha travolto un albero finito sulla linea elettrica. Il guasto si è verificato alle 15.43 di mercoledì 3. E' scattata una segnalazione automatica e la società Deval ha fatto le verifiche del caso, scoprendo l'accaduto. I tecnici hanno quindi portato da Aosta due gruppi elettrogeni e l'erogazione della corrente è stata ripristinata, per 486 utenze, alle 21.59. Per un inconveniente del gruppo elettrogeno più grande, si è verificata un'interruzione tra le 23.37 e l'1.21. Le altre 15 famiglie sono state rifornite dalla mezzanotte. In base alle condizioni meteorologiche, i tecnici valuteranno se intervenire venerdì 5 per ripristinare la linea elettrica interrotta.