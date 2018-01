Arer raddoppia patrimonio immobili

L'Agenzia regionale di edilizia residenziale della Valle d'Aosta raddoppia il proprio patrimonio immobiliare acquisendo quasi 900 alloggi del Comune di Aosta.

Nel dettaglio, il passaggio di proprietà riguarda 76 alloggi e 120 autorimesse già acquisiti lo scorso febbraio, 731 alloggi, 578 garage e 217 locali accessori, attualmente gestiti dall'Aps e ceduti a fine 2017 e 82 unità abitative e 130 posti auto del Contratto di quartiere 1 che arriveranno entro la prossima primavera.



Una novità - come ha spiegato la presidente Patrizia Diemoz - che rappresenta per l'Arer, che gestisce attualmente 800 alloggi, un salto di qualità notevole. "E' un passaggio epocale che chiude un lungo e difficile lavoro", ha spiegato il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz. "L'Arer diventa ora l'unico interlocutore, ci saranno economie di scala e risparmi che saranno tutti investiti nel quartiere Cogne", ha assicurato l'assessore regionale alle opere pubbliche, Mauro Baccega.



Il percorso che ha portato alla cessione alla Regione dei diritti di superficie del patrimonio comunale è partito nel 2014 - ha ricordato l'assessore al bilancio di Aosta, Carlo Marzi - per "dare ampio respiro all'edilizia residenziale pubblica ad Aosta".



La perdita delle competenza nella gestione degli immobili da parte dell'Aps apre un problema riguardante i sette dipendenti che se ne sono occupati fino ad ora. "Stiamo verificando la possibilità di un loro assorbimento nell'Arer, ma in ogni caso assicureremo la salvaguardia del loro posto di lavoro", ha detto il presidente dell'Aps, Guido Grimod. "E' convocata per la prossima settimana una riunione con l'avvocatura regionale - ha confermato l'assessore Baccega - per riprendere il dossier e dirimere in tempi ragionevoli questo tema complicato".