Farcoz verso presidenza Consiglio Valle

(ANSA) - AOSTA, 3 GEN - Il consigliere regionale dell'Union Valdotaine e vice presidente del Consiglio Valle, Joel Farcoz, si avvia a sostituire il dimissionario Andrea Rosset alla presidenza dell'assemblea. E' quanto emerge dalle riunioni politiche svoltesi negli ultimi giorni. Questo in particolare è l'orientamento prevalente del gruppo dell'Union valdotaine, dopo il passo indietro di David Follien - l'altro contendente alla carica - che ha espresso "stima per il lavoro fatto fino ad ora da Farcoz nell'ufficio di presidenza" e l'opportunità di "procedere secondo una logica di continuità rispetto alle scelte fatte fino ad ora". Il Consiglio regionale con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo presidente è convocato per mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio prossimi.