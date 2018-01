Attesa nuova neve, criticità arancione in Valle d'Aosta

In virtù delle precipitazioni attese dalla serata per le prossime 36 ore, la Regione segnala una criticità 'arancione' (moderata, livello 2 su 3) per pericolo valanghe in Valle d'Aosta, ad eccezione della bassa Valle, dove la criticità è 'gialla' (ordinaria, 1 su 3). Le precipitazioni saranno "localmente anche molto intense" lungo la dorsale alpina e le valli del Gran Paradiso, "moderate" nella vallata centrale e "più deboli" in bassa Valle, "con limite neve abbastanza altalenante (tra i 1000 e i 1800 metri circa) che impedisce una corretta previsione dei quantitativi effettivi, che comunque non dovrebbero superare i 20/30 cm a 1500/1800 m", si legge nel bollettino. Nelle zone a criticità arancione saranno possibili "medie e grandi valanghe in zone antropizzate". I comuni interessati il 3 gennaio sono: Rhemes Notre-Dame e Rhemes St-Georges, Valgrisenche, La Thuile, La Salle, Morgex, Pré-St-Didier, Courmayeur, St-Rhemy-en-Bosses, St-Oyen, Valpelline, Bionaz, Oyace, Doues, Etroubles, Ollomont, Valtournenche.