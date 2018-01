Morta su A5, affidata perizia

La procura di Aosta ha affidato al geometra Luigi Bracci l'incarico di accertare le cause dell'incidente stradale costato la vita la notte di Capodanno a Federica Banfi, 21 anni, di Legnano (Milano). Il consulente avrà 40 giorni per accertare la dinamica e stabilire se lo scontro sull'autostrada A5, a Chatillon, sia effettivamente stato causato dalla presenza di ghiaccio sull'asfalto. Il fascicolo è stato aperto per omicidio colposo e al momento gli inquirenti escludono responsabilita' per i conducenti dei due veicoli, il pulmino su cui si trovava la vittima e il pullman che lo ha centrato. Se dovesse emergere che lo scontro e' stato causato dalle condizioni del manto stradale, la procura valuterà le eventuali responsabilità a carico dei vertici della Sav, la società che gestisce l'autostrada A5 tra Quincinetto e Aosta, e di possibili altri soggetti. L'indagine e' affidata al pm Carlo Introvigne, sotto l'egida del procuratore capo Paolo Fortuna.