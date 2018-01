Casinò, -3,78% di incassi nel 2017

Sono in calo del 3,78% gli incassi del Casinò di Saint-Vincent nel 2017 rispetto ai 12 mesi precedenti. Lo riferisce il portale specializzato gioconews.it. Nell'anno appena concluso, la casa da gioco ha incassato 57 milioni 343 mila 802 euro.

In dettaglio, i giochi lavorati totalizzano -5,54%, i giochi elettronici -2,38%. Gli ingressi sono stati 362 mila 967, in calo del 18,01% (erano 442 mila 705 nel 2016).

Nel secondo semestre del 2017 c'è stato tuttavia un incremento dell'1,60% rispetto allo stesso periodo del 2016. Dal mese di aprile 2017 (l'amministratore unico Giulio Di Matteo è stato nominato a fine marzo) al 31 dicembre 2017, gli incassi hanno conosciuto un incremento di un milione 107 mila 233 euro.

Il mese di dicembre si è chiuso con un incasso di 6 milioni 141 mila 255 euro, in calo dell'1,45 rispetto allo stesso mese del 2016. Gli ingressi fanno segnare un -13,75%, mentre per il sesto mese consecutivo crescono i nuovi ingressi (+8%).