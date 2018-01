Beni culturali, da Cipe 13,5 mln a Vda

(ANSA) - AOSTA, 2 GEN - Il completamento del secondo lotto del Parco archeologico di Saint-Martin de Corleans e la manutenzione straordinaria del Palazzo Roncas di Aosta sono due degli interventi previsti dal Piano stralcio Cultura e Turismo per cui il Cipe ha assegnato alla Valle d'Aosta 13,5 milioni di euro. In programma anche il restauro conservativo degli apparati decorativi delle facciate interne del cortile del castello di Issogne e la seconda fase dei lavori di restauro conservativo e riallestimento museale del castello di Saint-Pierre. Stanziati per la Valle d'Aosta anche anche un milione e 400 mila euro nell'ambito del Piano operativo Infrastrutture per il completamento della pista ciclabile tra Saint-Marcel e Fénis che consentirà di ultimare il percorso che da Sarre raggiunge Saint-Vincent.