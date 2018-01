Scontro in A5, un morto e 7 feriti

E' il ghiaccio presente sull'asfalto la probabile causa dello scontro della scorsa notte tra un furgone e un pullman sull'autostrada A5 in cui è deceduta Federica Banfi, 21 anni, di Legnano (Milano). Nell'incidente sette persone (e non sei come riferito in un primo momento) sono rimaste ferite; quattro sono ancore ricoverate all'Ospedale Umberto Parini di Aosta in prognosi riservata.



I due mezzi viaggiavano in direzione di Aosta. Poco dopo le 23, nei pressi della galleria Garin a Chatillon (Aosta), uno dei due ha sbandato e carambolato, coinvolgendo il secondo. La polizia stradale, intervenuta sul posto assieme al 118 e ai vigili del fuoco di Aosta, ha constatato la presenza di lastre di ghiaccio sulla sede stradale.