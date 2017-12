Viérin,chiediamo stop aumenti autostrada

"Nei prossimi giorni manifesteranno di nuovo la nostra totale contrarietà a questi aumenti inaccettabili. In tal senso abbiamo già concordato con i nostri rappresentanti di richiedere la convocazione urgente di un cda della società, visto che il decreto parla di aumento fino al 52.69%, per rilanciare la non applicazione di questo aumenti".

E' quanto dichiara il presidente della Regione Valle d'Aosta, Laurent Viérin, in merito ai previsti aumenti sull'autostrada Aosta-Morgex.

"Ci siamo fermamente opposti - aggiunge - a qualsiasi tipo di aumento. Crediamo sia completamente irrispettoso dell'utenza e del territorio per residenti e anche per una regione turistica, per una tratta che già era tra le più care esistenti". "Chi oggi parla di fermare gli aumenti - conclude - dovrebbe anche ricordarsi che questi aumenti indecorosi fanno parte di un piano approvato dalla società nel 2009. Sono passati quasi 10 anni e oggi ereditiamo questa situazione disastrosa".