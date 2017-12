Al via progetto monitoraggio traffico Gsb

E' finalizzato "ad assicurare un migliore controllo del territorio" il protocollo di intesa siglato tra il Ministero dell'Interno, la Regione Valle d'Aosta e la società italiana traforo del Gran San Bernardo (Sitrasb).

Il progetto prevede il monitoraggio del traffico all'interno del traforo ma anche nella vallata del Gran San Bernardo.

"E' un'azione utile per la sicurezza dei cittadini - ha commentato il presidente della Regione, Laurent Viérin - che viene realizzata grazie a una fondamentale sinergia tra enti e persone. Con un avanzato sistema tecnologico sarà monitorato il traffico in entrata e in uscita". Per il questore di Aosta, Pietro Ostuni, si tratta di "un sistema di vigilanza esteso in grado di rilevare tutti gli automezzi, che può costituire un importante deterrente alla criminalità". "L'auspicio - ha aggiunto - è che possa essere esteso anche al traforo del Monte Bianco". Infine Silvano Meroi, presidente Sitrasb, ha evidenziato "la valenza del progetto anche come protezione civile".