Due uomini accoltellati, denunciato

Per lesioni aggravate un quarantenne romeno, C.A.S, è stato denunciato dai carabinieri.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la notte della vigilia di Natale ha accoltellato due uomini in centro ad Aosta. I due hanno riportato una prognosi di 20 giorni per modeste ferite lacero contuse, al mento e alla fronte.

Il quarantenne, un autotrasportatore, è stato rintracciato a bordo di una bicicletta qualche ora dopo i fatti in via Chambery, nel capoluogo regionale, da pattuglie della volante e dell'aliquota radiomobile. Perquisito, è stato trovato in possesso del piccolo coltello a farfalla usato - secondo i carabinieri - per l'aggressione.

All'origine dei fatti una lite, scoppiata per motivi in fase di accertamento.