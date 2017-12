Adava, Capodanno tutto esaurito in Vda

Si annuncia da 'tutto esaurito' il Capodanno 2018 in Valle d'Aosta. La conferma arriva dal presidente dell'associazione degli albergatori (Adava), Filippo Gérard: "C'è il tutto esaurito, al di là delle disdette dell'ultimo momento che possono esserci sempre". Le vacanze di Natale e di fine anno sono tradizionalmente il periodo di maggiore affluenza "degli italiani", ricorda Gérard.

Da Courmayeur a Cervinia passando per Pila, La Thuile e le valli del Monterosa, i comprensori offrono agli sciatori praticamente tutte le piste perfettamente innevate. "Le nevicate dei giorni scorsi - aggiunge il presidente degli albergatori - hanno dato un bello slancio. La situazione è buona e in linea di massima la stagione sta andando abbastanza bene".