A Cogne incontro giovani amministratori

Un "momento di incontro tra i giovani amministratori valdostani". Lo organizza giovedì 28 dicembre a Cogne il Celva Giovani in collaborazione con l'amministrazione comunale. "L'iniziativa nasce dal confronto che già avviene fra i giovani amministratori italiani in occasione della Scuola di Democrazia - si legge nella presentazione - che si svolge ogni anno in ottobre ad Aosta. Le tematiche trattate durante l'appuntamento di Cogne saranno legate a temi di grande attualità, come l'ambiente e la comunicazione. In particolare, si parlerà di sviluppo sostenibile e di mobilità nell'era dell'elettrico, inoltre ci si confronterà sulla comunicazione e su come le amministrazioni debbano stare al passo con l'avvento dei social network". E' anche previsto un approfondimento sul tema del turismo assieme al Presidente dell'Adava, Filippo Gérard. L'incontro si svolgerà nella sala del Consiglio comunale a partire dalle 17.