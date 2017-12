Natale, sole e temperature miti in Vda

Sarà un Natale di sole e temperature miti in Valle d'Aosta. Secondo l'ufficio meteorologico regionale, domani e lunedì il tempo sarà sereno con temperature in ulteriore rialzo. Lo zero termico si attesterà tra i 2.500 e i 3.000 metri di quota. "Ancora in un cielo natalizio quasi sereno - si legge nel bollettino - l'aria inizierà però poi a raffreddarsi per l'arrivo di una complessa struttura depressionaria dai quadranti occidentali, che instaurerà un flusso zonale costellato di episodi perturbati nel corso della settimana con precipitazioni di difficile localizzazione spazio-temporale. Il primo fronte perturbato potrebbe portare precipitazioni a Santo Stefano, con una quota della neve in media montagna".