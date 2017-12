Laniéce, volontà Governo definire rapporti con Vda

"L'aspetto positivo di quest'ultima finanziaria della legislatura riguarda il riconoscimento da parte dello Stato del grande sforzo economico fatto dalla Valle d'Aosta per contribuire al risanamento del Paese. Nell'emendamento governativo presentato alla Camera vi è la volontà di definire nel futuro prossimo un accordo tra Governo e Regione Autonoma Valle d'Aosta per chiudere i contenziosi ancora aperti e gettare le basi per una nuova fase". E' quanto dichiara, in una nota, il senatore valdostano Albert Lanièce che ha votato positivamente la fiducia posta dal Governo sulla legge di bilancio 2018.

"Oltre a ricordare tutti i provvedimenti qualificanti di questa legge di Bilancio già noti (bonus bebé incrementato, figura del caregiver, ape sociale allargata) - ha aggiunto - giova segnalare altri aspetti come l'incremento di 5 milioni di euro per il fondo che finanzia la legge sull'autismo, il bonus economico per l'acquisto di strumenti musicali e altri provvedimenti che interessano l'agricoltura di montagna. Su questo ultimo punto, infatti, durante il passaggio alla Camera, il Governo ha ritenuto di presentare nuovamente un emendamento che avevo proposto in commissione (e che era stato accantonato al fine di trovare le coperture economiche) finalizzato a trovare risorse per lo sviluppo dell'attività agro- pastorale di montagna: si tratta di 20 mln di euro nel prossimo biennio che potranno essere messi a disposizione anche per la Regione Valle d'Aosta".