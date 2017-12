Al M.Bianco arrestato passeur egiziano

Per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina un quarantottenne di origine egiziana è stato arrestato la notte scorsa al Traforo del Monte Bianco. Gli agenti della Polizia Stradale di Courmayeur lo hanno fermato per un controllo mentre era alla guida di un'Opel Zafira con targa italiana diretta in Francia, a bordo della quale c'erano otto persone di nazionalità straniera, di cui una totalmente priva di documenti di identificazione e quindi irregolare sul territorio nazionale.