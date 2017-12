Cresce fatturato Cas,30 nuove assunzioni

La Cogne acciai speciali chiude il 2017 con un fatturato in crescita (490 milioni contro i 403 milioni del 2016) e prevede un ulteriore incremento nel prossimo anno: l'obiettivo è di raggiungere un volume di 520 mln e di assumere 30 risorse. I dati sono stati resi noti oggi dall'amministratore delegato dell'azienda siderurgica di Aosta Monica Pirovano.



L'aumento dei volumi segue questo trend, ma con percentuali più basse: 164 milioni di tonnellate nel 2016, 172 nel 2017 e 177 previste per il 2018. La Cas sta puntando - ha spiegato Pirovano - sempre più su prodotti ad alta redditività destinati ai settori aerospace, oil&gas e automotive.



A inizio anno - dal 10 al 31 gennaio - partirà una campagna di reclutamento on line (www.cogne.com/job) in vista del secondo Job Day che si terrà il 10 febbraio, nella Pepinière d'Entreprises di Pont-Saint-Martin. Dopo le 62 assunzioni (a tempo determinato) dello scorso anno, allo stabilimento servono ancora 30 operai specializzati. L'organico è di 1062 dipendenti.