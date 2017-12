Alpe, maggioranza ha agito senza prudenza

"La maggioranza regionale compatta ha deciso di agire senza prudenza (spende soldi che molto probabilmente non ha), tacconando una totale assenza di prospettiva politica con una chiamata alle armi sui soldi e, aldilà degli annunci, senza dare alcuna prospettiva ai valdostani". E' quanto dichiarano il presidente di Alpe, Alexis Vallet, e il capogruppo in Consiglio Valle, Albert Chatrian, in merito alla recente approvazione del bilancio regionale.

"Speriamo davvero che il conto che i valdostani pagheranno di questi atteggiamenti da politica di una altro secolo non sia troppo salato - proseguono - ma speriamo soprattutto che già tra qualche mese la Valle d'Aosta sappia spiegare come l'ora dei giochetti e dell'improvvisazione sia ormai finita".

Secondo Alpe, "non si può amministrare una regione come un azienda privata. Visto e considerato che eventuali disastri saranno pagati dai valdostani e non da chi approva il bilancio sarebbe doveroso che il governo si muovesse con principi di prudenza. La regione non è un Casinò. Le scommesse si possono fare nella propria sfera personale, non nel gestire una regione". Inoltre, "non si fanno le battaglie politiche sulle tasche dei cittadini, non si combatte la lotta autonomista usando il bilancio: si dimenticano i rapporti con Roma per anni e poi quando ci tolgono risorse facciamo finta di insorgere".