Torna a crescere Pil in Valle d'Aosta

Torna a crescere, seppur timidamente, il prodotto interno lordo della Valle d'Aosta. Dopo un calo dell'1,1% nel 2015, il Pil nel 2016 è aumentato dello 0,1%. A livello nazionale, la media è del +0,9%. Lo rivelano i dati sui Conti economici territoriali diffusi dall'Istat.

Il Pil per abitante nella regione è cresciuto di 600 euro rispetto all'anno precedente, attestandosi a quota 34 mila 900 euro. La Valle d'Aosta si piazza così quarta in graduatoria, dietro a provincia di Bolzano (42 mila 500), Lombardia (36 mila 800) e provincia di Trento (35 mila). La media italiana è di 27 mila 700 euro.

La regione si mantiene al primo posto per quanto riguarda i consumi finali delle famiglie per abitante, con 23 mila 600 euro, in crescita di 700 euro rispetto al 2015. Seguono Bolzano (23 mila 200), Trento (21 mila 500), Emilia Romagna (20 mila 400). In Italia la media è di 17 mila euro.

Con una media di 37 mila 400 euro, la Valle d'Aosta è sesta nella graduatoria dei redditi da lavoro dipendente.