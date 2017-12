Rapporto Cgil su Vda,ok crescita consumi

La crescita dei consumi finali delle famiglie, l'aumento dei redditi medi annui nel periodo 2012-2016, il rafforzamento del settore turistico, l'incremento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro sono alcuni dei segnali positivi che emergono dal rapporto congiunturale sulla Valle d'Aosta redatto dall'Istituto di ricerca economica e sociale (Ires) della Cgil. Tra i punti di debolezza ci sono "il segno negativo che caratterizza tanto la spesa pubblica quanto gli investimenti soprattutto nella manifattura e nelle costruzioni, la crescita ancora ridotta dell'export, il saldo negativo tra imprese iscritte e cessate, il permanere del tasso di disoccupazione a livelli molto più elevati rispetto agli anni pre-crisi, l'aumento della disoccupazione di lunga durata e di quella riguardante gli uomini in età adulta, la crescita della quota di persone che si trovano in una condizione di deprivazione materiale".



Il rapporto evidenzia anche alcuni nodi problematici come: la mancanza di una visione strategica e di lungo periodo da parte dell'Amministrazione regionale; le persistenti difficoltà dell'amministrazione nel rispettare la programmazione necessaria per il conseguimento degli obiettivi, rilevabile innanzitutto attraverso le criticità nella gestione dei residui; le ingenti risorse da lungo tempo bloccate per la realizzazione dell'Aeroporto Corrado Gex, opera che tarda ancora a vedere la luce; l'inefficienza delle nuove norme regionali sulla corruzione; la poca chiarezza in merito alle operazioni riguardanti le partecipazioni regionali".