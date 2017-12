Furbetti Usl, uno assente tutto giorno

Assente tutto il giorno dal posto di lavoro ma presente in base al registro di controllo. E' quanto la procura ipotizza per l'assistente amministrativo Igor Chinelli, 45 anni, di Sarre, uno dei sei dipendenti dell'Usl della Valle d'Aosta indagati nell'ambito di un'inchiesta sui 'furbetti del cartellino'. Il 17 giugno 2016 avrebbe annotato a mano sul cartellino provvisorio di aver lavorato dalle 8.32 alle 16.49, confermando poi il dato sul registro definitivo. Così avrebbe "indotto in errore" l'azienda, procurandosi un "ingiusto profitto" di 129,58 euro lordi per le "ore non lavorate". E' indagato per truffa e per violazione delle 'norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche' (decr. legisl. 165/2001, art. 55 quinquies) come Francesco Epiro (42), di Gressan, Emanuela Di Bella (44), di Aosta e Andrea Carlo Lunardi (36) di Sarre. Per Adelaide Paolone (48) di Chatillon e Patrizia Petey (45) l'ipotesi è solo di concorso nella violazione del decreto.

Sono tre gli episodi che emergono, in base alle indagini, a carico del coadiutore amministrativo Francesco Epiro: l'aver annotato sul cartellino di controllo definitivo di essere uscito dal lavoro, il 14 giugno 2016, alle 16.16 mentre in realtà si era assentato dalle 14.20; l'aver registrato l'ingresso alle 8.40 anziché alle 11.04 circa il 19 ottobre 2016; l'aver annotato l'uscita dal lavoro alle 17.50 anziché poco dopo le 15.09 il 31 ottobre 2016. Si sarebbe così procurato un "ingiusto profitto" di 109,07 euro lordi. L'assistente amministrativo Emanuela Di Bella, in base alle indagini, il primo ottobre 2016 ha annotato sul cartellino provvisorio, confermando poi il dato su quello definitivo, di aver lavorato fino alle 16.15 mentre in realtà era uscita, secondo gli inquirenti, alle 15.08. Si sarebbe così procurata un "ingiusto profitto" di 18,30 euro lordi. Analoga ipotesi viene formulata per l'assistente amministrativo Andrea Carlo Lunardi: secondo la procura il 12 ottobre 2016 ha dichiarato di aver lavorato fino alle 15.30 mentre in realtà era uscito dal lavoro prima delle 13.09, procurandosi un "ingiusto profitto" di 46,65 euro lordi. Diversa la condotta ipotizzata dagli inquirenti per Adelaide Paolone e Patrizia Petey: il 26 ottobre del 2016 Paolone avrebbe effettuato la timbratura elettronica dell'uscita, anche per la collega, alle ore 16.44, mentre in realtà Petey avrebbe finito di lavorare prima di quell'orario. Il pm Luca Ceccanti ha coordinato le indagini del Nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Aosta, che per documentare i presunti illeciti in via Guido Rey e all'ospedale Parini di Aosta ha impiegato anche una telecamera nascosta.