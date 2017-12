Donzel, 65% differenziata può migliorare

"Grazie alle costanti azioni di miglioramento, ai servizi introdotti nel corso degli ultimi anni e grazie all'impegno dei cittadini possiamo affermare di aver raggiunto buoni risultati, differenziando oltre il 65% dei rifiuti. Consolidare e accrescere tali risultati rimane un obiettivo prioritario per l'Amministrazione". Lo dichiara l'assessore all'ambiente di Aosta, Delio Donzel, nella presentazione dell'eco-calendario 2018 del Comune di Aosta.

Il calendario è corredato dalle opere realizzate dagli studenti del Liceo artistico di Aosta nell'ambito del concorso creativo "Le immagini del riciclo", promosso dall'Amministrazione comunale. "Oltre ad avere una forte valenza educativa - prosegue Donzel - l'iniziativa costituisce per i ragazzi un'occasione di visibilità e di sviluppo di una nuova modalità di progettazione condivisa, e incoraggia noi adulti ad una maggiore responsabilità per garantire la tutela del mondo che lasceremo alle future generazioni".