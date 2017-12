Opposizione, utilizzare leva fiscale

(ANSA) - AOSTA, 18 DIC - "Già in settembre il Consiglio dei ministri aveva approvato la norma di attuazione sulla manovrabilità fiscale ed è di sabato 16 dicembre la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto legislativo che di fatto permette alla Regione Valle d'Aosta di intervenire nella determinazione delle aliquote di tributi locali e regionali". Lo ha comunicato Pierluigi Marquis, capogruppo consiliare di Stella Alpina, intervenuto nel dibattito promosso dalle forze di opposizione dal titolo 'La Valle d'Aosta non merita l'ennesimo bilancio elettorale''. Del sì dello Stato alla manovrabilità fiscale si faranno forti i gruppi Alpe, Area civica-Stella Alpina-Pour Notre Vallée e Mouv nel presentare in Consiglio Valle un pacchetto di proposte per ''un bilancio di previsione serio, dignitoso che tracci un percorso per il futuro e non si limiti a distribuire mancette'', ha sottolineato Claudio Restano (PnV) nell'introdurre la serata.