In Umbria calo aumento positivi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 29 MAR - Salgono a mille e 23, alle 8 di domenica 29 marzo, le persone positive al virus Covid-19 in Umbria. Sono 54 più di ieri quando si era registrato di 85 rispetto al giorno precedente.

I guariti sono 13, sette nella provincia di Perugia e sei in quella di Terni.

Risultano invece 82 clinicamente guariti - in base ai dati della Regione -, 42 residenti nella provincia di Perugia e 40 in quella di Terni.

I deceduti sono 31, 18 in provincia di Perugia, 12 in quella di Terni e uno di fuori regione.

I ricoverati sono 212, 152 sono residenti nella provincia di Perugia e 47 in quella di Terni, 13 sono di fuori regione; 46 sono in terapia intensiva.

Le persone in osservazione sono 3.054 e alla stessa data risultano 3.354 soggetti usciti dall'isolamento.

Nel complesso entro le ore 8 del 29 marzo, sono stati eseguiti 7.685 tamponi.