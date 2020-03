Villa Sacro Cuore accoglie i sanitari

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAR - La struttura ricettiva diocesana "Villa Sacro Cuore di Perugia" accoglie gratuitamente il personale sanitario impegnato nell'assistenza a pazienti affetti dal coronavirus, grazie ad un accordo siglato dall'Ordine delle professioni infermieristiche di Perugia con l'archidiocesi perugino-pievese.

"Quest'accordo - ha commentato il cardinale Gualtiero Bassetti - è un segno della vicinanza concreta della nostra Chiesa a quanti sono in prima linea, ad alto rischio per sé stessi e per le loro famiglie, un modo per aiutarli a proseguire con più serenità la loro delicata missione. Nel mettere gratuitamente a disposizione una nostra struttura ricettiva, è quel farsi prossimo nei momenti di particolare necessità e difficoltà che ci viene insegnato dal Vangelo e ricordato costantemente da papa Francesco. Dobbiamo saper coniugare nella nostra vita la fede alla carità per alimentare la speranza, soprattutto in questo momento di grande prova".