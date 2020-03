Vescovo-sindaco Castello pregano insieme

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 28 MAR - Il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta e il vescovo mons. Domenico Cancian si sono recati nella chiesa della Madonna delle Grazie per un momento di raccoglimento e preghiera. Era presente anche il parroco don Andrea Czoterk.

"La mia presenza qui si innesta in una tradizione plurisecolare che vede la Chiesa e il comune gestire insieme il culto alla Madonna delle Grazie" ha Bacchetta. "La mia presenza - ha aggiunto - vuole esprimere la partecipazione di tutti gli amministratori pubblici alla preoccupazione della cittadinanza e di tutta la comunità altotiberina e la nostra vicinanza alle famiglie che hanno avuto defunti o malati, come anche a tutti coloro che sono sottoposti alle forme di prevenzione del contagio o che mettono a rischio la loro vita per assicurare, attraverso il loro lavoro, i necessari approvvigionamenti e servizi. È un momento difficile, che supereremo con l'impegno comune e con una ritrovata unità".