In Umbria 969 positivi al Covid-19

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAR - Si mantiene sostanzialmente stabile l'aumento dei nuovi contagi da Covid-19 in Umbria. Dai dati aggiornati alle 8 del 28 marzo della Regione, risultano positive 969 persone (85 più di ieri quando era stato fatto segnare un più 82 rispetto al giorno precedente). I guariti sono 12, sette residenti nella provincia di Perugia, cinque in quella di Terni.

Risultano invece 39 "clinicamente guariti".

I deceduti sono 28: 17 nella provincia di Perugia, dieci in quella di Terni, uno di fuori regione.

Tra i pazienti positivi, 27 sono di fuori regione, 729 residenti nella provincia di Perugia e 213 in quella di Terni.

Sono ricoverati in 203, 147 nella provincia di Perugia e 46 in quella di Terni, 10 sono di fuori regione; 44 sono in terapia intensiva.

Sempre in base ai dati della Regione, le persone in osservazione sono 3.083: 2411 in provincia di Perugia e 672 in quella di Terni. Alla stessa data risultano 2.840 soggetti usciti dall'isolamento, 2.142 in provincia di Perugia e 698 in quella di Terni.