Tesei, grazie a umbri per i sacrifici

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - "Grazie agli umbri per i sacrifici che stanno sopportando. Vale la pena farli perché così presto torneremo alla vita": lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei nel corso della conferenza stampa nella quale sono state illustrate le misure per un maggiore ricorso dei test per il coronavirus. "I nostri concittadini stanno dimostrando un grande senso di responsabilità che può fare la differenza" ha aggiunto.

Tesei ha invitato a continuare a rispettare le limitazioni decise dal Governo e, tra l'altro, ad andare al supermercato "solo quando necessario e comunque evitare assembramenti".

"Ce la faremo e ce la faremo bene" ha concluso la presidente della Regione. (ANSA).