Operata a Terni paziente Covid

(ANSA) - TERNI, 27 MAR - Primo intervento chirurgico in Umbria su un paziente positivo al Covid: ad eseguirlo, su una quarantanovenne di Città di Castello operata per la frattura di una caviglia, le equipe di Ortopedia e Anestesia e rianimazione dell'ospedale di Terni. E' durato - spiega una nota dell'Azienda - tre ore e mezzo ed ha comportato "un grande sforzo da parte di tutti gli operatori coinvolti", che hanno indossato per tutto il tempo tutti i dispositivi di protezione individuali previsti dalle procedure.

La paziente, con un regolare decorso post-operatorio, è stata poi ricoverata nell'area Covid a medio-bassa intensità assistenziale, in buone condizioni di salute.

"L'organizzazione e i protocolli adottati nel nostro ospedale per la gestione globale del coronavirus ci consentono di operare in piena sicurezza anche su pazienti Covid-positivi" ha sottolineato con soddisfazione il commissario del Santa Maria, Andrea Casciari.