Chirurgia tumori ospedale Gubbio-Gualdo

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - E' iniziata dal 25 marzo nell'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino l'attività chirurgica per i pazienti oncologici già ricoverati nell'azienda ospedaliera di Perugia. La riorganizzazione, avvenuta in brevissimo tempo, si è resa necessaria alla luce della rimodulazione della rete ospedaliera regionale determinata dall'emergenza Covid-19.

"Tutto questo - spiega in una nota il direttore sanitario della Usl Umbria 1 Teresa Tedesco - è stato possibile grazie alla collaborazione di tutte le figure professionali, mettendo a punto rapidamente una riorganizzazione delle sedute operatorie e l'intera area chirurgica, inserendo nella normale attività l'equipe dei chirurghi di Perugia e rendendo la struttura subito operativa per i pazienti trasferiti".

L'intero percorso assistenziale, coordinato dalla direzione sanitaria del presidio, viene garantito dal personale dell'unità operativa di Chirurgia generale, della Rianimazione e del Blocco Operatorio dell'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino.