Coldiretti risponde agli agricoltori

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAR - La Coldiretti Umbria ha attivato l'indirizzo di posta elettronica legislativo.umbria@coldiretti.it, per gli imprenditori agricoli che intendono saperne di più su normative e novità che si susseguono per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, interessando il comparto.

"Il coronavirus e in special modo le novità normative ad esso collegate - afferma in una nota Mario Rossi direttore Coldiretti Umbria - oltre a precisi comportamenti individuali, impongono un'attenta e costante lettura riguardo alle attività d'impresa anche da parte degli imprenditori agricoli che continuano ad operare in questa complessa situazione, nell'ottica di assicurare una delle filiere fondamentali del Paese, quella agroalimentare".

Inoltre, nel sito internet https://umbria.coldiretti.it, all'interno di un apposito spazio (FAQ per le aziende agricole), per tutti sarà possibile consultare i quesiti e le rispettive risposte. Presente anche una specifica sezione con i decreti e le varie modulistiche.