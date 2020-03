Azienda dona mascherine a Usl Umbria 2

(ANSA) - TERNI, 26 MAR - Nel distretto di Narni-Amelia dell'Usl Umbria 2 si potenziano le scorte di dispositivi individuali di protezione per operatori sanitari e di assistenza e per gli ospiti delle sei residenze protette del territorio. A renderlo possibile una donazione dell'azienda Geotek Center Srl, fornitrice di sistemi di sicurezza, che le ha ricevute a sua volta da un'azienda cinese con cui collabora.

Nel centro di salute di via Tuderte a Narni Scalo e presso la sede del distretto in piazza Augusto Vera ad Amelia - riferisce una nota dell'azienda sanitaria - è già disponibile un importante stock di mascherine chirurgiche per ogni struttura.

Il commissario straordinario dell'Usl, Massimo De Fino, e il direttore del distretto sociosanitario di Narni e Amelia, Giorgio Sensini, rivolgono un "sentito ringraziamento all'azienda ternana che, con questo gesto concreto di solidarietà, ha permesso di rafforzare le misure di sicurezza in questa fase di criticità".