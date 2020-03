In videoconferenza sedute consiglio Narni

(ANSA) - NARNI (TERNI), 25 MAR - Sedute del consiglio comunale in videoconferenza, a Narni, per tutta la durata dell'emergenza Covid-19: la decisione è stata formalizzata da un decreto del presidente dell'assise, Giovanni Rubini, che ha stabilito modalità e termini di partecipazione alle sedute.

Queste, spiega il decreto, possono svolgersi senza la partecipazione fisica dei componenti dell'organo collegiale ad eccezione del presidente del consiglio e del segretario generale.

Le condizioni fondamentali per la validità della seduta sono che il collegamento audio-video sia idoneo a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in videoconferenza e a regolare lo svolgimento dell'adunanza, oltre a constatare e proclamare i risultati delle votazioni.