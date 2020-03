Suore Cascia, segnate da bare sui camion

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 25 MAR - "Le immagini delle tante bare trasportate dai mezzi militari verso i forni crematori, ci hanno segnato. Perciò, a nome di tutta la Famiglia Agostiniana di Cascia, aderiamo al Venerdì della misericordia, l'iniziativa lanciata dalla Presidenza della Conferenza episcopale italiana per venerdì 27 marzo, rivolta proprio ai malati di coronavirus, morti senza l'affetto dei loro cari". A dirlo è suor Maria Rosa Bernardinis, madre priora del monastero Santa Rita di Cascia.

"Non potendo recarci nel cimitero di Cascia - ha aggiunto - reciteremo la nostra preghiera per i defunti unendoci in comunione spirituale con i Pastori d'Italia". Ed ha concluso dicendo di pregare "tutti i giorni la Coroncina della Divina Misericordia per le persone malate e per le tante che purtroppo stanno morendo sotto l'attacco brutale del coronavirus".