Squarta, è momento scelte straordinarie

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAR - "Non si può perdere altro tempo mentre imprenditori, autonomi, partite iva, liberi professionisti fanno fatica anche solo a sopravvivere. È il momento delle scelte politiche coraggiose e straordinarie, e se non basta il coraggio dell'Italia, si unisca l'Europa": lo sostiene il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta, FdI. Che chiede "sospensione di ogni impegno fiscale e tributario per tutto il 2020, con slittamento dei pagamenti a partire dal 2021, con possibilità di diluire gli stessi anche nelle annualità successive. Immissione di liquidità alle imprese, ai liberi professionisti, agli autonomi. Soldi veri a compensazione dei mancati guadagni di queste settimane.

Per consentire loro di pagare affitti, forniture, dipendenti, mutui e prestiti laddove non sia prevista la sospensione fino a settembre, che comunque non sarà sufficiente.

Sospensione di strumenti come gli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che per logica non potranno essere applicati".