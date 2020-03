Ordine psicologi a fianco iscritti

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAR - L'Ordine degli psicologi dell'Umbria, impegnato nel supporto ai cittadini in piena emergenza coronavirus, promuove anche incontri per essere al fianco dei propri iscritti. Si tratta di un ciclo di videoconferenze, tenute da psicologi e psicoterapeuti esperti che hanno offerto la propria disponibilità mettendosi al servizio della comunità su temi di interesse professionale.

Hanno aderito alla proposta - riferisce l'Ordine umbro -, prendendo parte a questi incontri di formazione delle competenze professionali, di empowerment personale e di sostegno, circa 140 persone. I temi che vengono affrontati fanno riferimento a quattro aree e prendono vita dalla proposta spontanea di altrettanti moderatori: Rosella De Leonibus per la comunicazione, Marina Brinchi, clinica, Elisabetta Proietti Lilla, area tecnica-giuridica, e Roberto Ausilio per l'area tecnica-informatica.