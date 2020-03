(ANSA) - NARNI (TERNI), 25 MAR - "Ogni mattina mi sveglio e penso a quanto sono fortunata ad essermi allontanata da casa a luglio. Cosa sarebbe stato vivere con accanto una persona come l'ex marito ora, ai tempi del coronavirus?": a parlare, in un testo scritto di suo pugno e intitolato "L'amore ai tempi del maritovirus", è una donna seguita dal Centro antiviolenza Donne Insieme di Narni-Amelia. A diffonderlo il Forum donne Amelia, per "l'importante che messaggio rivolto a tutte le donne che subiscono o hanno subito violenza". "Chiusa in casa... a subire i suoi sbalzi d'umore - scrive la donna, che preferisce rimanere anonima, ripensando al passato - la sua rabbia, le minacce, i lanci degli oggetti addosso, le ossa rotte, i discrediti, la fatica, la sofferenza. E' con lui che vivevo il vero isolamento non sapendo come uscire da quella situazione: un incubo progressivo". La donna, con un figlio, spiega di avere adesso "una vita nuova, in cui sono presenti ostacoli che a ben guardare sono niente paragonati al 'maritovirus'".