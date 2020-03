"In rete con il sindaco" a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 25 MAR - Più di un centinaio di cittadini hanno partecipato martedì sera all'iniziativa "In rete con il sindaco... per essere vicini", la piazza virtuale creata da Comune di Norcia per restare in contatto con la propria comunità in tempo di coronavirus.

Il sindaco Nicola Alemanno, in apertura di collegamento, ha dato alcune notizie in merito all'emergenza Covid-19 e sulla ricostruzione post sisma. Per poi rispondere alle domande che i cittadini hanno avanzato sulla piattaforma web. Sull'emergenza sanitaria, oltre a ribadire il numero dei contagi che interessano il territorio nursino e invitare ancora le persone a restare all'interno delle proprie case, il sindaco ha voluto citare alcune aziende che in questi giorni hanno donato dei ventilatori al pronto soccorso di ciò che è rimasto dell'ospedale cittadino. Sul fronte post terremoto Alemanno ha spiegato il contenuto della teleconferenza che ha avuto con il commissario straordinario Giovanni Legnini.