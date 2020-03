In Umbria 648 positivi al coronavirus

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - Dai dati aggiornati alle ore 8 di martedì 24 marzo, sono 648 le persone che in Umbria risultano positive al Covid-19 (71 più di ieri). I guariti sono cinque, tutti residenti nella provincia di Perugia. Lo ha reso noto la Regione.

In Umbria i deceduti sono 19: 12 residenti nella provincia di Perugia e sette in quella di Terni.

Dei 648 pazienti positivi, 21 sono di fuori regione, 472 nella provincia di Perugia e 155 in quella di Terni. Sono ricoverati in 148, 113 sono residenti nella provincia di Perugia e 26 in quella di Terni, nove di fuori regione.

Dei ricoverati, 43 sono in terapia intensiva, 21 nell'ospedale di Perugia, 15 in quello di Terni, sei a Città di Castello, uno a Pantalla.

Le persone in osservazione sono 2.831, 2076 sono nella provincia di Perugia e 755 in quella di Terni.

Sempre alla stessa data risultano 2.052 soggetti usciti dall'isolamento.

Nel complesso sono stati eseguiti 4103 tamponi. (ANSA).