Coronavirus: rinviata a Narni la Corsa all'Anello

NARNI (TERNI), 23 MAR - Rinviata a data da destinarsi, a causa dell'emergenza covid-19, la 52/a edizione della Corsa all'Anello di Narni, che era in programma dal 23 aprile al 10 maggio.

Lo ha deciso il consiglio direttivo dell'Associazione Corsa all'Anello, a fronte degli ultimi decreti restrittivi emanati dal Governo. L'ente - riferisce una sua nota - sta seguendo da vicino l'evolversi della situazione, "confidando che presto, tutto tornerà alla normalità". Per questo motivo garantisce che la festa si svolgerà secondo i massimi criteri di sicurezza per tutti gli organizzatori ed i fruitori, "non appena le condizioni si riveleranno adeguate".

Nelle prossime settimane verranno comunicate le nuove date, che dipenderanno strettamente dall'evolversi dell'emergenza.

