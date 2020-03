Boccardo pregherà in cimitero Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 23 MAR - "L'immagine dei mezzi militari che trasportano le bare verso i forni crematori rende in maniera plastica la drammaticità della situazione che sta vivendo il Paese": così ha scritto l'arcivescovo di Spoleto Norcia, mons. Renato Boccardo nella lettera ai sacerdoti parlando dell'emergenza coronavirus. Annunciando che venerdì prossimo, 27 marzo alle ore 15, mi recherà da solo al cimitero monumentale di Spoleto per un momento di raccoglimento, preghiera e benedizione. "Intendendo così affidare al Padre - ha spiegato - tutti i defunti di questa pandemia nonché manifestare la vicinanza della Chiesa a quanti sono nel pianto e nel dolore".

Il presidente della Ceu ha poi voluto chiarire alcune voci in questo tempo di Covid-19. "Qualcuno dice in maniera infelice - ha sottolineato - che questa pandemia sarebbe una punizione di Dio per l'umanità. Dio non punisce l'umanità, Dio la salva e lo fa anche attraverso dei momenti difficili e di prova come può essere quello presente". (ANSA).