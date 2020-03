Attesa ondata di freddo sull'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAR - L'inizio della primavera porta una ondata di freddo sull'Umbria, con neve fino a bassa quota, almeno fino a giovedì. E' quanto emerge dalle previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile regionale.

Per oggi 23 marzo il cielo sarà parzialmente nuvoloso con schiarite temporaneamente più ampie sui settori occidentali e addensamenti più consistenti sulla parte orientale della regione dove, appunto, non si escludono brevi nevicate fino a bassa quota.

Domani il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti in Appennino con la possibilità di ancora brevi e deboli nevicate fino a fondovalle.

Le temperature scenderanno in prossimità dello zero e i venti saranno moderati con forti raffiche da nord-est. (ANSA).