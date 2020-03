In 1.578 usciti da isolamento

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAR - Sono 1.578 (300 più di ieri) i soggetti usciti in Umbria dall'isolamento per il coronavirus. In base ai dai dati aggiornati della Regione alle 8 di domenica 22 marzo, 522 persone risultano positive (462 ieri). I guariti sono cinque, quattro nella provincia di Perugia e uno in quella di Terni.

I deceduti dall'inizio dell'epidemia sono 16, dieci nella provincia di Perugia e sei in quella di Terni.

Dei 522 pazienti positivi 18 sono di fuori regione: nella provincia di Perugia sono 376 e 128 in quella di Terni. Sono ricoverati in 132 (nove non umbri), 98 nell'ospedale di Perugia e 25 in quello di Terni. In terapia intensiva si trovano 35 malati, 24 nell'ospedale di Perugia e 11 in quello di Terni.

Le persone in osservazione sono 2.249: di questi, 1.509 sono nella provincia di Perugia e 740 in quella di Terni.

Nel complesso entro le ore 8 del 22 marzo, sono stati eseguiti 3.146 tamponi. (ANSA).