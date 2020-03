Teleconsulti gratuiti dagli psicologi

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAR - L'Ordine degli Psicologi, nell'ambito del supporto alla popolazione per l'emergenza coronavirus, promuove anche in Umbria l'iniziativa #psicologionline. Decine di psicologi e psicoterapeuti si sono resi disponibili per un teleconsulto gratuito o interventi a distanza più strutturati da effettuare tramite supporto tecnologici. Su 98 figure aderenti, ben 92 sono disponibili per un consulto gratuito. Nel sito dell'ordine nazionale http://www.psy.it un motore di ricerca consente di visualizzare e raggiungere tutti i professionisti aderenti. Per ciascuno, sono indicati contatti, orari e perfino i supporti tecnologici che si possono utilizzare. L'iniziativa si aggiunge alla campagna informativa #psicologicontrolapaura. Vari materiali disponibili per i cittadini, reperibili sempre nel sito nazionale, per sviluppare il giusto atteggiamento psicologico, le risorse personali e gestire lo stress della situazione.