Più controlli in provincia di Terni

(ANSA) - TERNI, 21 MAR - Nuove e più incisive misure di controllo, da parte delle forze dell'ordine in provincia di Terni, per verificare il rispetto dei provvedimenti per il contenimento del coronavirus. Nell'ambito del tavolo permanente istituito dal prefetto Emilio Dario Sensi - spiega una nota della questura - sono stati infatti disposti controlli a campione nei confronti delle persone sottoposte ad isolamento domiciliare. In campo, in ciascuna fascia oraria della giornata, ci sarà un dirigente della questura che coordinerà le risorse impiegate da parte di tutte le forze di polizia, inclusa la polizia locale.

L'intero dispositivo, contenuto in un'ordinanza del questore Roberto Massucci, sarà implementato nei comuni di Attigliano, Arrone, Montefranco, Ferentillo, Montecastrilli, Acquasparta, San Gemini, Narni e Amelia, anche con l'impiego del reparto Prevenzione crimine messo a disposizione dal dipartimento della pubblica sicurezza.