Domenica messa in diretta card. Bassetti

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAR - Domenica 22 marzo, alle ore 10, dalla cappella di Sant'Onofrio della cattedrale di Perugia, il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti celebrerà la S. Messa pro populo, nella Quarta domenica di Quaresima, trasmessa in diretta da Umbria Tv, Umbria Radio Inblu e sui social media ecclesiali (YouTube de La Voce e Facebook di Chiesainumbria.it e di Umbria Radio Inblu).

Il cardinale esorta i fedeli a pregare incessantemente, in famiglia, il Signore e la Madonna delle Grazie la cui immagine della cattedrale, dipinta da un allievo della scuola del Perugino, è molto venerata e conosciuta anche al di fuori dell'Umbria.

Alla Madonna delle Grazie il cardinale Bassetti ha dedicato la "Novena in tempo di grave necessità", di imminente diffusione via social media e scaricabile dal sito: www.diocesi.perugia.it.

Dal 25 marzo la "Novena" sarà recitata dai canonici della cattedrale, seguita sempre attraverso i media ecclesiali.