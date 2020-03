Alemanno a cittadini,fiducia nel futuro

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 21 MAR - "La Pandemia aggiunge complicanze alla nostra situazione ma ne verremo fuori: non dobbiamo fare venire meno fiducia e speranza nel nostro futuro".

E' quanto ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, in un video messaggio indirizzato alla cittadinanza nel giorno della festa di San Benedetto che quest'anno, per l'emergenza coronavirus, non avrà alcuna celebrazione. "Siamo vicini a tutte le persone che sono state colpite dal Covid-19 - ha aggiunto il sindaco - San Benedetto non ci farà mancare la sua protezione come ha fatto fino ad oggi e la distanza sociale non ci impedirà di sentirci più forti e più uniti di prima". Nell'augurare un buon "San Benedetto a tutti", non ha mancato di invitare ancora la gente di Norcia a "restare a casa".