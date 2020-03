12 morti per Covid-19, 5 i guariti

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAR - Sale a 12, otto nella provincia di Perugia e quattro in quella di Terni, il numero dei deceduti in Umbria in seguito all'infezione prodotta dal virus Covid-19. Ai 9 pazienti morti dei quali è già stata data comunicazione fino al 20 marzo, se ne sono aggiunti altri tre: due erano ricoverati all'ospedale di Pantalla e uno a Perugia.

Dai dati aggiornati alla mezzanotte del 20 marzo, 462 persone in Umbria risultano positive al virus, i guariti sono cinque: è stato dimesso e dichiarato guarito un paziente in cura all'ospedale di Terni.

Dei 462 pazienti positivi 18 sono di fuori regione: nella provincia di Perugia i positivi sono 329 e 115 in quella di Terni: sono ricoverati in 121 (otto di questi sono di fuori regione), di cui 91 nell'ospedale di Perugia e 22 in quello di Terni. Dei 121 ricoverati, 29 sono in terapia intensiva, 18 nell'ospedale di Perugia e 11 in quello di Terni. Le persone in osservazione sono 2.380.